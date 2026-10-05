A Torino torna Buonissima: la gastronomia incontrerà arte e bellezza dal 21 al 25 ottobre

TORINO – Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere la sesta edizione di Buonissima, la grande manifestazione gastronomica nata da un’idea dei giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino insieme allo chef Matteo Baronetto, organizzata da To Be Company con Intesa Sanpaolo (con le Gallerie d’Italia) in qualità di main partner.

Dal 21 al 25 ottobre – con un’anteprima costellata di eventi a partire dal 18 ottobre per l’iniziativa Buonissima OFF – Torino si trasformerà nel cuore pulsante dell’alta cucina internazionale. L’edizione di quest’anno raddoppia numeri e ambizioni: in programma ci sono oltre 200 appuntamenti e più di 150 chef provenienti dall’Italia e dal mondo.

Fedele al suo claim “Cibo, arte e bellezza”, il festival farà dialogare la cultura culinaria con il patrimonio storico e artistico torinese. Tra le cornici dell’evento spiccano le Residenze Reali Sabaude (Patrimonio UNESCO) e diversi spazi museali, dove i talenti della cucina realizzeranno piatti d’autore ispirati all’arte di ogni epoca.

Un palinsesto pensato per tutti i gusti e per ogni tipo di pubblico: da Casa Buonissima, con talk gratuiti ed edutainment aperto alla cittadinanza, a Chef’s Table, cene esclusive in location insolite ed eccezionali; e ancora Piolissima, le tradizioni culinarie e l’atmosfera autentica delle storiche trattorie; Metti Torino a Tavola, imperdibili cene a quattro mani.

Buonissima abbina da sempre la cucina stellata al calore delle tavole conviviali, celebrando il gusto in ogni sua forma, senza pregiudizi o formalismi.

Le dichiarazioni

“Arrivati alla sesta edizione, Buonissima non è più soltanto un grande festival della gastronomia, ma un motore di attrattività e sviluppo per Torino e il suo territorio. Quest’anno abbiamo voluto compiere un salto di qualità decisivo, trasformando l’evento in una manifestazione ‘all-day’ che vive dal mattino alla notte: oltre 200 appuntamenti diffusi, più di 150 chef da tutto il mondo e decine di luoghi d’arte, Residenze Reali, ristoranti e piole coinvolti.

Un’architettura complessa che genera un impatto concreto su tutta la filiera cittadina – dall’accoglienza alberghiera alla ristorazione, dal commercio alla cultura. I numeri di quest’anno raccontano di una città che sa accogliere, sorprendere e fare sistema, posizionando Torino tra le grandi capitali enogastronomiche internazionali”, dichiara il team di Buonissima.

“Buonissima dimostra come arte e gastronomia possano dialogare e generare valore culturale. La Cena dell’Arte, ospitata alle Gallerie d’Italia nel contesto della nuova mostra di Anastasia Samoylova, interpreta al meglio questo incontro tra creatività, bellezza e alta cucina, contribuendo a valorizzare Torino come città della fotografia, della cultura e del gusto”, dichiara Antonio Carloni, Vicedirettore Gallerie d’Italia – Torino, che con Intesa Sanpaolo è Main Partner di Buonissima.

“Buonissima rappresenta un’opportunità per valorizzare il settore enogastronomico locale. Sosteniamo ormai da tempo le iniziative che contribuiscono ad accrescere l’attrattività turistica del territorio, dando lustro alle imprese del food e ai luoghi di accoglienza che la città offre. Il nostro contributo è stato rivolto, innanzitutto, a sostenere press tour proposti alla stampa nazionale e internazionale.

Siamo lieti poi che, anche in questa sesta edizione, a Casa Buonissima siano presenti i ristoratori del circuito Mangébin che propongono per il 60% menu della tradizione piemontese, i Maestri del Gusto di Torino e provincia, progetto camerale che identifica e certifica i migliori produttori locali, ed etichette qualificate dalla nostra selezione Torino DOC, sapientemente somministrate dall’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino”, dichiara Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di commercio di Torino.

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