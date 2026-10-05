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Contro guerra, razzismo e per il diritto allo studio: due licei di Torino sono stati occupati

I due licei Carlo Ignazio Giulio e il Regina Margherita sono stati occupati

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3 minuti fa

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TORINO – L’organizzazione studentesca Osa Torino ha annunciato l’occupazione di due licei di Torino: il Carlo Ignazio Giulio e il Liceo Regina Margherita.

Per approfondire:

Oggi abbiamo deciso di occupare per lanciare un messaggio forte: contro il razzismo, la guerra e una scuola che il governo vuole trasformare sempre più in una caserma!

Vogliamo che i soldi vengano spesi per risolvere i veri problemi non per la guerra!

– Abbiamo delle infrastrutture pericolanti come tetti che crollano, porte bucate, termosifoni non funzionanti, scuole che si trasformano in cantieri e piove in palestre e corridoi.
– Al Regina Margherita siamo reduci da numerosi cambi di reggenti e nonostante le lamentele da parte degli studenti la situazione non è cambiata e ancora adesso questa figura è distante.
– Restrizioni del nuovo regolamento come il massimo di 5 entrate e uscite nel trimestre e 8 nel pentamestre, superato questo limite si può arrivare alla nota disciplinare se non addirittura alla sospensione.

Il problema della scuola non sono gli stranieri, la realtà è che il problema è chi sta in alto che non riesce a parlare di giovani e di scuola, che non può essere migliore se non in una società differente che prende le distanze dalla guerra, l’imperialismo e il razzismo.

Con questa occupazione perciò chiediamo che venga garantito il diritto allo studio a tutti e delle condizioni più dignitose per chi ogni giorno deve entrare in queste strutture.

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