Alloggi universitari a Torino: esplode la protesta degli studenti contro le graduatorie EDISU

TORINO – Protestano gli studenti universitari a Torino per la gestione e assegnazione degli alloggi EDISU Piemonte per l’anno accademico 2026/2027.

Infatti, in tanti segnalano gravi anomalie e incongruenze tra le posizioni occupate in graduatoria, le preferenze indicate al momento della domanda e le effettive assegnazioni delle residenze.

La situazione rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza: diversi studenti hanno già dovuto lasciare le precedenti sistemazioni e si trovano ora letteralmente senza un tetto sopra la testa, in attesa di chiarimenti ufficiali.

Per far sentire la propria voce e chiedere immediate verifiche, gli studenti hanno organizzato un presidio per la giornata di oggi alle ore 10:00, davanti alla sede centrale dell’EDISU in via Madama Cristina 83.

Sarebbero diverse le testimonianze dirette e i casi concreti raccolti dagli studenti per documentare le disfunzioni riscontrate e pretendere risposte tempestive dall’Ente per il diritto allo studio.

Dopo due giorni in tenda incontriamo EDISU, responsabile delle decine di studenti che da un giorno all’altro sono stati costretti a lasciare le loro residenze e a spostarsi fuori Torino, violando il regolamento del mando e delle graduatorie. Questo non è diritto allo studio: chiediamo che EDISU chiarisca il regolamento e garantisca una sistemazione consona per tutti, gli studenti non pagheranno le conseguenze di anni dí definanziamento del DSU per spostare i soldi sulla guerra e sugli armamenti. Denunceremo anche la condizione di edlizia fatiscente delle residenze pubbliche di EDISU e la grave insufficienza di posti letto pubblici , mentre di privati con il piano housing del Pnrr se ne continuano a costruire.. NOI LA GUERRA NON LA PAGHIAMO, che EDISU garantisca soluzioni reali!

Così sui social di Cambiare Rotta Torino.

Gli stessi promotori e molti studenti si erano già riuniti in presidio – in tenda – il 3 ottobre, per denunciare quanto sta accadendo

Molti assegnatari con un punteggio di merito sopra ai 1000 crediti non hanno potuto ottenere la residenza di propria scelta a causa di un cambiamento nei criteri di assegnazione. Questi si sono trovati a dover lasciare le proprie stanze da un giorno all’altro per essere spostati fuori da Torino con un preavviso di neanche due giorni. Con la scadenza del PNRR anche i vari studentati in costruzione nel centro città non saranno disponibili nel futuro prossimo, considerando anche che saranno al 70% dedicati ai privati con prezzi altissimi e non accessibili ai richiedenti. Va anche considerato il problema alla base di ciò, quindi il ritardo annuale di quasi un mese nell’assegnazione degli studentati rispetto all’inizio delle lezioni. La direzione ha evitato completamente un dialogo reale sulla questione chiudendosi negli uffici e schierando le forze dell’ordine all’ingresso del palazzo, hanno poi proposto come soluzione una serie di cavilli burocratici non risolutivi e proponendo un incontro lunedì mattina quando ormai sará tutto già assegnato e gli studenti avranno già dovuto lasciare le loro stanze assegnate in precedenza.

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