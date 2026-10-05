Giuseppe Sgueglia torna alla Taurinense: è il nuovo comandante della Brigata alpina

TORINO – Cambio al vertice della Brigata alpina “Taurinense”. Questa mattina, alla caserma “Monte Grappa”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il Generale di Brigata David Colussi e il Generale di Brigata Giuseppe Sgueglia, che assume il comando della grande unità alpina con sede a Torino.

Il passaggio di consegne si è svolto al cospetto della Bandiera di Guerra del 2° reggimento alpini e dei reparti schierati. Alla cerimonia hanno partecipato il Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, Generale di Divisione Alberto Vezzoli, insieme alle principali autorità militari e civili della Città, della Provincia e della Regione, presenti con i propri Gonfaloni.

Un periodo intenso per la Taurinense

Il cambio di comando arriva al termine di un periodo particolarmente intenso per la Brigata alpina “Taurinense”, guidata negli ultimi anni dal Generale David Colussi.

Durante il suo mandato, la brigata e le sue unità sono state impegnate in un articolato ciclo operativo e addestrativo. Tra gli impegni principali c’è stata la missione in Libano nell’ambito di UNIFIL, affiancata da una serie di esercitazioni nazionali e internazionali, anche nel Nord Europa.

Accanto alle attività all’estero è proseguito anche il contributo dell’Esercito sul territorio nazionale attraverso l’operazione “Strade Sicure”. I reparti della Taurinense hanno operato nei raggruppamenti “Piemonte-Liguria” e “Val Susa-Valle d’Aosta”.

La brigata ha inoltre fornito un importante contributo alle attività di sicurezza legate allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il nuovo comandante torna alla Taurinense

Per il Generale di Brigata Giuseppe Sgueglia si tratta invece di un ritorno alla Taurinense, una brigata che conosce in profondità e nella quale ha costruito una parte significativa della propria carriera.

Sgueglia, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, ha infatti prestato servizio in tutti i reggimenti di fanteria alpina della Taurinense. Il suo percorso è iniziato al 3° reggimento alpini di Pinerolo, per poi proseguire al 9° reggimento dell’Aquila.

Tra il 2016 e il 2018 ha comandato il battaglione “Saluzzo”, mentre dal 2020 al 2022 è stato comandante del 2° reggimento alpini, la cui Bandiera di Guerra ha fatto da cornice alla cerimonia di questa mattina.

Con il nuovo avvicendamento, dunque, la Taurinense torna sotto la guida di un ufficiale che conosce direttamente i suoi reparti, la sua storia e il territorio nel quale la brigata ha il proprio comando.

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