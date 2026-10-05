Torino pressa il Governo: Servono subito i fondi per terminare la linea 1 della metropolitana

TORINO – Il Consiglio comunale di Torino chiede al Governo di intervenire per garantire la continuità dei lavori e il completamento del prolungamento della linea 1 della metropolitana. L’aula di Palazzo Civico ha approvato all’unanimità, nella seduta di lunedì 5 ottobre 2026, un ordine del giorno presentato dalla consigliera del Pd Ludovica Cioria.

Il documento è stato votato da tutti i 37 consiglieri e consigliere presenti, con 37 voti favorevoli, e impegna il sindaco e la Giunta comunale a chiedere formalmente al Governo lo stanziamento delle risorse necessarie per evitare che il cantiere si fermi completamente.

La richiesta di un commissario straordinario

Tra le richieste contenute nell’ordine del giorno c’è anche la nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali, con l’obiettivo di accelerare le procedure per il nuovo affidamento dei lavori e coordinare le attività tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Infra.To e i territori interessati.

Il Comune chiede inoltre un’audizione urgente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nelle Commissioni parlamentari competenti, per illustrare quella che viene definita una situazione di grave crisi del cantiere e sollecitare un intervento del Governo.

Parallelamente, l’ordine del giorno chiede a Infra.To di lavorare per ridurre l’impatto del cantiere sulla città, soprattutto nelle aree interessate dai lavori.

Cioria: “Il completamento della linea 1 è un’urgenza non rimandabile”

In aula Ludovica Cioria ha ribadito la necessità di arrivare al completamento dell’opera.

“È un’assoluta e non rimandabile urgenza il completamento della linea 1 della metropolitana”.

La consigliera ha inoltre annunciato per sabato 10 ottobre un corteo istituzionale dedicato proprio alla richiesta di completamento della metropolitana.

“È una battaglia politica – ha affermato Cioria – in cui ogni forza deve fare la sua parte. È un’opera strategica che cambierà la vita delle persone”.

Lo Russo e Foglietta: ora servono le risorse

Il documento ha incassato anche il sostegno del sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa approvata dal Consiglio comunale.

L’auspicio dell’amministrazione è che possa essere la prossima Legge Finanziaria a garantire le risorse necessarie per consentire la prosecuzione dell’opera e arrivare al completamento del prolungamento della linea 1.

Il voto unanime del Consiglio comunale rappresenta così un fronte istituzionale compatto nella richiesta al Governo di intervenire sulla situazione del cantiere, con l’obiettivo di evitare una lunga interruzione dei lavori e accelerare le procedure necessarie per la loro ripartenza.

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