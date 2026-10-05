Sul registro elettronico l’avviso della manifestazione per Gaza: il Ministero dispone un’ispezione a Novi Ligure

NOVI LIGURE – È polemica al liceo Edoardo Amaldi di Novi Ligure dopo che, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Istruzione, sulla bacheca online del registro elettronico dell’istituto sarebbe comparsa una comunicazione per promuovere il corteo del “Sudario di Gaza”, in programma sabato 10 ottobre.

Il corteo prevede l’esposizione di un lenzuolo con i nomi dei 18.457 minori palestinesi che, secondo gli organizzatori, sono stati uccisi nella Striscia di Gaza.

Per fare chiarezza sull’accaduto, l’Ufficio scolastico del Piemonte ha disposto un’ispezione. L’obiettivo, spiega il Ministero, è “accertare quanto accaduto e verificare l’eventuale utilizzo improprio di uno strumento istituzionale della scuola per convocare gli studenti a manifestazioni”.

“Qualora i fatti fossero confermati, si configurerebbe una grave violazione della deontologia professionale”, aggiunge il Ministero, sottolineando che l’ispezione servirà a “ricostruire puntualmente i fatti e ad accertare le relative responsabilità”.

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “La scuola costituzionale è quella che educa allo spirito critico, al pluralismo e che rifiuta ogni forma di indottrinamento – afferma –. La pratica dell’indottrinamento degli studenti appartiene soltanto ai regimi totalitari”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese