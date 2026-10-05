CronacaTorino
Torino, trovato il cadavere di un uomo in un appartamento: morto da giorni
Il cadavere è di un uomo di circa 50 anni
TORINO – L’odore che proveniva da quell’appartamento era ormai insopportabile. Così i residenti del palazzo in via Massari a Torino hanno dato l’allarme; poi la scoperta: all’interno il cadavere di un uomo.
Il ritrovamento
Il rinvenimento del corpo da parte dei vigili del fuoco di corso Moncalieri è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 4 ottobre, all’ultimo piano del palazzo in via Massari. Si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni che, secondo il medico legale giunto sul posto sarebbe deceduto diversi giorni fa per cause naturali.
Nessuno però si era accorto di nulla, fino all’allarme dato dai residenti a causa del cattivo odore proveniente dall’appartamento, nel quale tutte le finestre erano state lasciate aperte.
Le indagini del caso sono portate avanti dai carabinieri della compagnia Torino Oltre Dora.
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