Boato nella notte a Salmour, esploso il bancomat della CRF: i malviventi fuggono a mani vuote

SALMOUR – Un forte boato ha svegliato nella notte gli abitanti del centro di Salmour, nel Cuneese. Intorno alle 3 di mercoledì 7 ottobre, alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Fossano (CRF) in via Montebianco, nel tentativo di mettere le mani sul denaro custodito all’interno.

Il colpo, però, non è andato a buon fine. I responsabili non sarebbero infatti riusciti a completare l’effrazione e, dopo l’esplosione, si sono rapidamente allontanati senza riuscire ad asportare alcun bottino.

I danni alla filiale

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Fossano, insieme agli addetti alla sicurezza e a un metronotte. A verificare la situazione sono arrivati anche il sindaco di Salmour Roberto Salvatore e due dipendenti della filiale.

L’esplosione ha provocato visibili danni materiali allo sportello bancomat, mentre non risultano, al momento, somme di denaro sottratte.

Le indagini dei Carabinieri

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del tentato colpo e individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno esaminando in particolare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare i malviventi e ricostruire la loro fuga dopo l’esplosione.

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