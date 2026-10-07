Corteo pro Palestina dal Campus Einaudi: in 200 in marcia nel terzo anniversario dal primo attacco

TORINO – Circa duecento persone si sono mosse in corteo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, partendo dagli spazi del Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino. La manifestazione ha preso il via al termine di un’assemblea pubblica durata oltre due ore nell’aula 1 del complesso universitario, promossa dal coordinamento “Torino per Gaza”.

Ad aprire il corteo per le vie limitrofe al polo universitario è stato uno striscione con la scritta: «Contro ogni genocidio. Contro ogni guerra. Ora e sempre Resistenza». Dal microfono, prima di muoversi in direzione delle strade cittadine, i portavoce hanno rivendicato la mobilitazione affermando che, a fronte dei divieti imposti alle manifestazioni di piazza in varie città italiane per la ricorrenza del 7 ottobre, «Torino sa da che parte stare».

L’iniziativa, intitolata «Tre anni di genocidio, Tre anni di resistenza», è andata in scena nel terzo anniversario dell’attacco condotto da Hamas contro Israele. Nei giorni precedenti l’appuntamento l’Università degli Studi di Torino aveva preso formalmente le distanze dall’evento: la rettrice Cristina Prandi aveva precisato che per l’occupazione dell’aula non era stata inoltrata alcuna richiesta formale né concessa alcuna autorizzazione all’uso degli spazi accademici, definendo inoltre «provocatoria» la decisione di convocare l’incontro proprio nella data simbolica del 7 ottobre.

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