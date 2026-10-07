Ultraleggero precipita nel Novarese e prende fuoco: morto il pilota di 70 anni

TORINO – È morto al CTO di Torino Gaetano Marchetti, 70 anni, rimasto gravemente ferito nella caduta di un ultraleggero avvenuta sabato a Vespolate, in provincia di Novara. L’uomo, residente a Novara, era ricoverato nel capoluogo piemontese dopo essere stato trasportato in eliambulanza in condizioni disperate.

L’ultraleggero era decollato nel primo pomeriggio dal vicino campo volo Gianni Cerutti Fly. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il velivolo è precipitato in un campo a qualche chilometro dalla pista, prendendo fuoco dopo l’impatto.

L’allarme era scattato immediatamente e sul posto erano intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Le condizioni del 70enne erano apparse subito molto gravi a causa delle ustioni riportate nell’incendio.

Dopo le prime cure, i sanitari avevano disposto il trasferimento d’urgenza al CTO di Torino, centro specializzato nella gestione dei traumi gravi. Marchetti era stato ricoverato con prognosi riservata, ma nel tardo pomeriggio di ieri è deceduto.

Restano ora da chiarire le cause della precipitazione. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla caduta dell’ultraleggero.

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