Dentro il container diretto in Africa c’erano rifiuti, televisori e due furgoni

NOVARA – Un container destinato all’Africa è stato sequestrato dai Carabinieri del NIPAAF di Novara durante un controllo al CIM, il Centro Interportuale Merci di Novara. All’interno sono stati trovati numerosi rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, due furgoni ancora immatricolati in Italia e diverse altre tipologie di materiali che non risultavano indicate nella documentazione di trasporto.

Il container era partito da Padova ed era diretto al porto di Rotterdam, da dove sarebbe dovuto proseguire via nave verso l’Africa. I militari del NIPAAF, con il supporto di ARPA Novara, hanno deciso di verificarne il contenuto.

Una volta aperto, il container è risultato pieno di RAEE, in particolare schermi piatti e televisori, componenti di condizionatori ed elettrodomestici. Per le condizioni in cui si trovavano, i materiali sono stati classificati come rifiuti. La loro esportazione all’estero è quindi sottoposta a specifiche procedure e richiede le previste autorizzazioni e verifiche in materia ambientale.

Due furgoni ancora immatricolati in Italia

Nel container erano presenti anche due furgoni usati con targa italiana, ancora registrati al Pubblico Registro Automobilistico. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, anche la loro spedizione verso l’Africa sarebbe avvenuta senza le necessarie autorizzazioni e senza la cancellazione dai registri nazionali prevista per l’esportazione.

Il controllo ha inoltre permesso di trovare masserizie, pneumatici, pezzi di ricambio per veicoli e casse contenenti alcolici, questi ultimi soggetti alla disciplina relativa ad accise e dazi.

Il contenuto del container, dunque, non corrispondeva a quanto riportato nella lettera di vettura che accompagnava la spedizione. Per questo motivo i militari del NIPAAF hanno disposto il sequestro dei materiali, impedendo che il container proseguisse il viaggio verso il porto di Rotterdam e successivamente verso l’Africa.

Due persone denunciate

I Carabinieri sono riusciti a risalire al mittente della spedizione e al proprietario dei due furgoni. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Novara per esportazione illecita di rifiuti all’estero.

Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza dei materiali e dei rifiuti trovati nel container e per accertare eventuali ulteriori violazioni della normativa doganale legate all’esportazione delle diverse tipologie di merce rinvenute.

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