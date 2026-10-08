Dalla segnalazione anonima al maxi sequestro: la polizia scova quasi un chilo di eroina nel quartiere Vallette

TORINO – Un via vai sospetto nelle cantine, il movimento furtivo verso il locale caldaie e il sospetto che lì sotto si stesse nascondendo qualcosa di illecito. È partita dalla segnalazione di un cittadino – inviata in forma anonima tramite l’applicazione ufficiale della polizia di Stato “YouPol” – l’operazione che ha portato al sequestro di quasi un chilogrammo di droga nel quartiere Vallette di Torino.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando la Centrale Operativa ha inviato le pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in via dei Glicini. A guidare gli agenti è stato un breve video allegato all’atto di denuncia sull’app, che documentava i movimenti anomali attorno al locale caldaie dello stabile.

Valutata l’attendibilità dell’atto e del materiale visivo, gli agenti della Squadra Volante hanno richiesto l’intervento dei colleghi della Squadra Mobile. Gli specialisti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno quindi setacciato la zona sotterranea dell’edificio: la perquisizione ha dato i suoi frutti quando, nascosti con cura dietro ad alcune lastre di legno, sono spuntati quattro involucri contenenti una sostanza di colore beige.

I successivi test chimici di laboratorio hanno confermato l’ipotesi degli investigatori: si trattava di eroina, per un peso complessivo di oltre 900 grammi. L’ingente quantitativo di stupefacente è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti, mentre proseguono le indagini per risalire all’identità di chi gestiva il deposito.

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