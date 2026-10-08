Il Museo Nazionale del Cinema cambia volto: “Noi viviamo il cinema”

TORINO – Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rinnova la propria identità e sceglie un nuovo modo di raccontarsi. Il progetto coinvolge il posizionamento, l’identità visiva e il sito web dell’istituzione, con l’obiettivo di rendere più riconoscibile una realtà che negli anni ha ampliato molto le proprie attività e che oggi va ben oltre gli spazi della Mole Antonelliana.

Il nuovo percorso parte infatti da una constatazione: il Museo non è soltanto il luogo che custodisce le collezioni cinematografiche all’interno della Mole, ma un sistema articolato di attività, sedi e progetti che attraversa il mondo del cinema a 360 gradi.

Ne fanno parte il Cinema Massimo, i festival CinemAmbiente, Lovers e Torino Film Festival, il TorinoFilmLab, la Cineteca e la Bibliomediateca, i depositi delle collezioni e gli archivi, oltre alle attività di restauro, ricerca e formazione. Un insieme di realtà rivolte a pubblici diversi: da chi semplicemente ama guardare un film a chi il cinema lo studia, lo conserva, lo produce o lo vive professionalmente.

“Una realtà viva e un hub culturale”

Il nuovo posizionamento punta quindi a rafforzare il ruolo del Museo come punto di riferimento per chi ama e vive il cinema, a Torino e a livello internazionale.

«Il Museo Nazionale del Cinema è un’istituzione che ha radici profonde, bene ancorate alla propria storia e al territorio che lo ospita, una realtà viva e un hub culturale in continua evoluzione», sottolineano Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, e Carlo Chatrian, direttore.

Per i vertici del Museo, la nuova identità deve riuscire a mettere in dialogo le diverse anime dell’istituzione, tenendo insieme la storia del cinema, il presente e le trasformazioni future della settima arte.

Il progetto di rebranding è stato sviluppato da Reflektor, communication sponsor di Fondazione Italia Patria della Bellezza nell’ambito del bando 2025. Il lavoro è partito da un’analisi dell’identità del Museo e dei suoi diversi pubblici, attraverso workshop, interviste e attività di ricerca.

«Lavorare sul rebranding del Museo Nazionale del Cinema ha significato confrontarsi con la straordinaria complessità di questa istituzione», spiega Michele Morosi, Founder & Managing Director di Reflektor. L’obiettivo è stato quello di costruire un’identità capace di tenere insieme le molte dimensioni del Museo, traducendole in un linguaggio coerente sui diversi canali, fisici e digitali.

Il nuovo manifesto: “Noi viviamo il cinema”

Uno degli elementi centrali della nuova identità è il brand manifesto “Noi viviamo il cinema”.

Il concetto vuole sottolineare che il Museo non si limita a conservare la storia della settima arte, ma la studia, la racconta, la condivide e contribuisce a farla vivere. È memoria del passato, racconto del presente e attenzione verso il futuro.

La nuova essenza del brand viene sintetizzata in tre parole: “Culture. Community. Emotion.”

Culture rappresenta il patrimonio, la conoscenza, la ricerca e la formazione. Community indica invece la rete di persone, pubblici e relazioni che ruotano attorno al Museo. Emotion richiama infine la dimensione emotiva che accompagna l’esperienza cinematografica.

A questa visione si affianca la nuova brand signature “We live cinema”, pensata per essere declinata nelle diverse attività del Museo: custodire, studiare, esplorare, condividere, creare, raccontare e innovare.

Il logo resta, cambia il linguaggio visivo

Il rinnovamento non comporta la modifica del logo del Museo. A cambiare è invece il sistema visivo complessivo, pensato per rendere più coerente e riconoscibile la comunicazione dell’istituzione.

L’ispirazione arriva dal fascio di luce del proiettore, trasformato in un elemento grafico dinamico. La palette cromatica mantiene un legame con quella precedente, ma viene aggiornata attraverso nuovi colori e sfumature.

L’obiettivo è creare un linguaggio più contemporaneo e flessibile, capace di adattarsi alle diverse attività e ai diversi interlocutori del Museo.

Un’evoluzione che riguarda quindi non soltanto l’aspetto grafico, ma il modo stesso in cui l’istituzione vuole presentarsi e raccontare la propria complessità.

Anche il sito diventa più semplice e accessibile

Il rinnovamento coinvolge anche il sito web del Museo Nazionale del Cinema, progettato e sviluppato da Domino – Proudly Interactive.

La nuova piattaforma è stata pensata per riunire in un unico ecosistema digitale le diverse attività dell’istituzione e, soprattutto, per rendere più semplice l’organizzazione di una visita alla Mole.

Un ruolo centrale viene affidato al calendario, che consente di avere una visione complessiva degli appuntamenti: dalle mostre e attività alla Mole agli eventi del Cinema Massimo, dalle iniziative dei festival alle masterclass e agli appuntamenti nelle altre sedi.

Sono state inoltre riorganizzate le informazioni utili alla visita, con una struttura più leggibile e percorsi di navigazione pensati per accompagnare l’utente dalla programmazione della visita alla scoperta delle altre attività del Museo.

Il sito si rivolge così a pubblici diversi: dal visitatore occasionale al cinefilo, fino a studiosi e professionisti del settore.

«Abbiamo scelto il Design Sprint, un metodo ancora poco diffuso in ambito culturale», spiega Andrea Bosso, Strategy & Consulting Director e co-founder di Domino. Il lavoro ha coinvolto il team del Museo nella costruzione di un prototipo condiviso prima dello sviluppo della piattaforma, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un pubblico molto vario.

La nuova identità del Museo Nazionale del Cinema prova così a mettere ordine nella sua complessità senza rinunciare alla sua storia. Dentro e fuori la Mole, l’obiettivo dichiarato è raccontare il cinema nelle sue diverse forme e rafforzare il legame tra Torino, il mondo della cultura cinematografica e una comunità sempre più ampia di appassionati, studiosi e professionisti.

Il messaggio scelto per accompagnare questo nuovo percorso è semplice: “Noi viviamo il cinema”.

Noi viviamo il cinema. Qui ci si emoziona, ci si sorprende, ci si commuove. Sempre. Siamo memoria del passato, racconto del presente e visione del futuro. Un ponte che unisce ciò che è stato e ciò che verrà. Amiamo il cinema in tutte le sue forme: lo custodiamo, lo studiamo, lo facciamo vivere. Siamo orgogliosi di essere nati a Torino, ma il nostro sguardo vuole abbracciare il mondo con un’ambizione chiara: essere un riferimento per la comunità internazionale del cinema. Siamo un luogo vivo. Intorno a noi cresce una comunità che partecipa, condivide e si riconosce nella cultura e nell’emozione del cinema. Dentro e fuori la Mole, raccontiamo il cinema, la sua storia e le sue storie. Siamo il Museo Nazionale del Cinema. Culture. Community. Emotion.

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