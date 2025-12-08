Quali sono i 10 film più iconici girati a Torino

TORINO – Torino, è noto, è stata la capitale del cinema italiano negli anni del muto e negli ultimi 20 anni, grazie soprattutto al lavoro della Film Commission Torino Piemonte, è tornata ad essere grande luogo di produzione cinematografica.

Sono centinaia i film girati a Torino in oltre un secolo di cinema, ma quali sono i film più importanti girati a Torino? Come sempre non abbiamo l’ambizione di essere esaustivi, ma ci piace proporvi un elenco sul quale vi chiediamo di esprimervi segnalandoci le vostre preferenze. Quale film manca? Quale non merita di essere in questo elenco?

I 10 film più iconici girati a Torino

Cabiria (1914)

Girato da Giovanni Pastrone, con le didascalie di Gabriele D’annunzio, è stato il primo colossal in assoluto della storia del cinema.

L’eroe della strada (1948)

Secondo film di una sorta di trilogia interpretata da Ermino Macario, con Come persi la guerra (1947) e Come scopersi l’America (1950). Tutti diretti da Carlo Borghesio e tutti girati a Torino, segnarono la commedia neorealista.

The Italian job (1969)

Una rapina ad una grande industria automobilistica di Torino (mai nominata). Peter Collinson realizza incredibili sequenze di inseguimento in auto con le Mini Minor in fuga sulla scalinata della Gran madre e sul tetto del palazzo a Vela.

La donna della domenica (1975)

Luigi Comencini porta al cinema il romanzo di Fruttero e Lucentini. Non c’è forse nulla di più torinese di questo titolo.

Profondo rosso (1975)

Da molti considerato il capolavoro di Dario Argento, è un caposaldo del cinema thriller mondiale. Ancora oggi i turisti passano in piazza Cln cercando Blue Bar (che non esiste).

Torino Violenta (1977)

Poliziottesco che diede una svolta al genere. Diretto da Carlo Ausino con un budget minimo, è uno di quei film davvero considerati cult.

Così ridevano (1998)

Gianni Amelio racconta l’emigrazione italiana dal sud al nord con sapienza. Indimenticabile la scena con la nebbia in piazza San Carlo.

Santa Maradona (2001)

Primo film realizzato a Torino con il contributo della Film Commission. Esordio clamoroso per Marco Ponti, che realizzò il ritratto di una generazione. Per Libero de Rienzo un ruolo indimenticabile per il quale vinse il David di Donatello.

Dopo mezzanotte (2004)

Un gioiellino che racconta l’amore per il cinema. Interamente (o quasi) girato dentro il Museo del Cinema alla Mole Antonelliana. Altro cult.

Fast and Furios X (2023)

Torino ormai è set anche per le grandi produzioni Hollywoodiane. Nel 2023 il centro venne completamente invaso per realizzare alcune scene di uno dei maggiori blockbuster degli ultimi anni.

