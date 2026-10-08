Temporali in tutto il Piemonte, ecco la prima neve di stagione a Sestriere – VIDEO

SESTRIERE – Si attendeva l’irruzione di un fronte freddo in Piemonte, con conseguenti rovesci e anche qualche spolverata di neve. In effetti, i primi fiocchi di stagione sono caduti a Sestriere (TO), attorno alle ore 20: la nevicata si è anche intensificata negli ultimi minuti.

Forti piogge stanno bagnando Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, con fenomeni particolarmente intensi nel medio-basso Piemonte: oltre 70 mm caduti a Mongardino (AT) fino a questo momento. I rovesci hanno causato localmente anche alcuni allagamenti.

Nel video il copioso nubifragio ad Asti.

Aggiornamento ore 23.40

Nelle ultime ore particolari criticità su Asti e provincia. Qui il livello idrogeologico è stato alzato ad arancione per i forti nubifragi che in un breve lasso di tempo hanno scaricato localmente più di 80-100mm di pioggia, mentre si segnalano allagamenti e cadute di alberi.

Intanto, la quota neve è scesa momentaneamente fino a 1600m tra alta Val Susa e alta Val Chisone.

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