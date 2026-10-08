Torino, studente di 14 anni porta una pistola in classe: indagini in corso

TORINO – Momenti di tensione in una classe dell’istituto superiore “Plana” di piazza Robilant, a Torino. Qui, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con una pistola scacciacani priva del tappo rosso, del tutto indistinguibile da un’arma vera.

La pistola in classe

L’episodio è avvenuto in una classe prima, pochi minuti prima dell’inizio della lezione. Il giovane ha estratto l’oggetto dallo zaino per mostrarlo ad alcuni compagni. Commenti ed esclamazioni a voce alta hanno attirato l’attenzione della docente proprio mentre stava facendo ingresso nell’aula. Trovatasi di fronte all’arma, l’insegnante ha fatto allontanare e sedere i ragazzi con calma, riuscendo a farsi consegnare la scacciacani senza che la situazione degenerasse.

Immediata la segnalazione alla dirigenza scolastica e la chiamata al 112. Gli agenti della polizia di Stato, giunti sul posto nel giro di poco tempo, hanno preso in consegna l’arma e accompagnato il quattordicenne nei propri uffici per gli accertamenti del caso.

L’adolescente, nel corso dell’interrogatorio, ha sostenuto di non aver portato la scacciacani con l’intenzione di minacciare compagni o professori, bensì per potersi difendere dopo aver subito a sua volta una aggressione nei giorni precedenti nei pressi di una fermata dell’autobus: aveva paura che potesse succedere nuovamente e ciò lo avrebbe spinto a procurarsi l’arma.

Gli investigatori stanno ora vagliando la versione del giovane per verificare l’eventuale presenza di un gruppo di coetanei responsabile di minacce, vessazioni o tentativi di estorsione nell’area della fermata del bus o nelle vicinanze dell’istituto. Parallelamente, della vicenda è stata informata la Procura per i minorenni, che ha avviato le indagini per l’ipotesi di porto abusivo di armi. Restano da chiarire la provenienza della scacciacani, le modalità con cui il quattordicenne se la sia procurata ed eventuali responsabilità dei genitori circa la custodia dell’oggetto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese