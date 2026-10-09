Ada Lovelace Day, a Torino un incontro per valorizzare le donne nella scienza e nella tecnologia

TORINO – Torino celebra l’Ada Lovelace Day, la giornata internazionale dedicata ai risultati raggiunti dalle donne nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica, le cosiddette discipline STEM. L’appuntamento è in programma martedì 13 ottobre 2026 al Toolbox Coworking, in via Agostino da Montefeltro 2, con un pomeriggio di interventi dedicati all’innovazione, all’intelligenza artificiale e alle esperienze professionali femminili.

L’iniziativa punta a ispirare le nuove generazioni, contrastare gli stereotipi di genere e favorire la creazione di una rete di supporto per professioniste e studentesse impegnate nei settori tecnologici e scientifici. L’evento torinese si inserisce nelle celebrazioni internazionali dedicate ad Ada Lovelace, matematica considerata una pioniera dell’informatica.

La serata sarà curata da GDG Cloud Torino e MUPIN e offrirà occasioni di confronto su temi che spaziano dall’esperienza professionale nel campo della biologia alla gestione della posta elettronica con strumenti di intelligenza artificiale, fino al rapporto tra tecnologia, emozioni, parità di genere e ingresso nel mondo del lavoro.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online sulla piattaforma Eventbrite: Ada Lovelace Day 2026.

PROGRAMMA:

17.45 : Check-in presentazione della serata a cura di GDG Cloud Torino e MUPIN

Gli interventi

“Esperienze di una biologa” a cura di Marta Depretis

“Smart Email Management: Dominare la Posta Elettronica con Gemini, Gems e Automazioni Workspace” a cura di Michela Bertaina

“Lavorare con la tecnologia, ascoltare le emozioni” a cura di Agnese Vellar e Emanuela Mazza

“Chi scrive il futuro? Intelligenza artificiale e parità di genere” a cura di Monica Cerutti

“AI & ingresso al lavoro. Una guida per capirci qualcosa in mezzo a tanti termini fuorvianti” a cura di Serena Aprano

20.20 : Chiusura serata, Aperitivo e Networking.

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