Cosa fare nel weekend in Piemonte tra il 9 e l’11 ottobre: dal FAI ai Portici di Carta, sagre e grandi festival

PIEMONTE – Un fine settimana denso di appuntamenti culturali, itinerari enogastronomici e scoperte del patrimonio storico attende Torino e il resto del Piemonte da venerdì 9 a domenica 11 ottobre. Dalle aperture straordinarie dei luoghi simbolo dell’architettura contemporanea alle storiche fiere autunnali dedicate ai sapori del territorio, ecco la nostra guida completa agli eventi da non perdere nel weekend.

Cultura, libri e mistero

Nel fine settimana tornano le Giornate FAI d’Autunno, con oltre novanta luoghi solitamente inaccessibili aperti al pubblico tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tra le tappe imperdibili a Torino c’è la Bolla sul tetto del Lingotto, l’iconica sala convegni sospesa in acciaio e vetro disegnata da Renzo Piano nel 1994.

A Collegno apre i battenti la storica fabbrica delle Pastiglie Leone, mentre nel Cuneese spicca la prima apertura assoluta al pubblico del Castello Rosso di Ceva.

Sotto la Mole il centro storico si trasforma in una sterminata libreria a cielo aperto con la 19ª edizione di Portici di Carta: due chilometri di bancarelle tra piazza Castello e la stazione di Porta Nuova, un centinaio di appuntamenti letterari, laboratori “Mini Portici” per i più giovani e un omaggio corale dedicato al Premio Nobel Dario Fo nel centenario della nascita.

Per gli amanti dell’investigazione scientifica e della criminologia prosegue l’undicesima edizione del Torino Crime Festival: sabato 10 ottobre il palinsesto entra nel vivo con approfondimenti su casi complessi come Unabomber e Unabomber USA, fino alle tecniche di negoziazione in scenari di crisi utilizzate dal dipartimento di polizia di New York.

Verde, design floreale ed eleganza d’epoca

Dal 9 all’11 ottobre la maestosa Palazzina di Caccia di Stupinigi fa da cornice a Floreal, la rassegna florovivaistica autunnale arricchita da tre focus speciali: Bonsaica, mostra mercato dedicata ai maestri dell’arte del bonsai; Succulenta!, esposizione di piante grasse e cactus rari; e Agave Spirits, festival dedicato alla tradizione dei distillati e ai sapori del Messico.

Sulle rive del Lago Maggiore l’atmosfera si fa rétro con la diciannovesima edizione del concorso Classic Eleganza Stresa: sabato le prestigiose vetture d’epoca saranno in mostra nel parco dell’hotel Regina Palace, mentre domenica mattina a partire dalle 9 sfileranno nel cuore del lungolago in piazza Marconi.

Gusto e tradizione autunnale

Per chi cerca le autentiche tradizioni della tavola, Carignano celebra la 33ª edizione della Fiera Regionale del Ciapinabò, la storica tre-giorni che invade piazze e vicoli del centro storico per celebrare il topinambur piemontese tra stand gastronomici, mercati contadini e ricette d’autore.

A Giaveno si chiudono le celebrazioni di Fungo in Festa, la fiera regina dedicata al fungo porcino della Val Sangone con menù a tema nei ristoranti e banchi dei cercatori locali.

A Torino gli amanti dei dolci possono fare tappa allo shopping center Area 12 per il Chocobicerin Fest: sabato 10 e domenica 11 ottobre percorsi di degustazione guidati e laboratori per bambini per scoprire i segreti del tradizionale bicerin e della lavorazione del cioccolato artigianale.

La scelta è più che variegata. Buon divertimento!

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