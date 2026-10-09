Torino accende la Fiaccola della Winter Universiade 2027: il viaggio verso la Cina parte dal Rettorato

TORINO – Torino torna al centro dello sport universitario internazionale. Giovedì 8 ottobre 2026, nel cortile del Rettorato dell’Università di Torino, in via Verdi 8, si è svolta la cerimonia di accensione della Fiaccola della Changchun 2027 Winter Universiade, dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma verso la Cina.

La 33ª edizione dei FISU World University Games invernali è in programma dal 15 al 25 gennaio 2027 nella provincia cinese dello Jilin, con gare distribuite tra le città di Changchun e Jilin. La cerimonia torinese ha rappresentato un momento simbolico nel percorso di avvicinamento alla manifestazione, riaffermando il legame storico tra il capoluogo piemontese e i Giochi universitari internazionali.

Torino e le origini dell’Universiade

Il ritorno della Fiaccola a Torino assume un significato particolare per la città, dove nel 1959 nacque l’idea dell’Universiade grazie all’iniziativa di Primo Nebiolo, allora presidente della Federazione internazionale dello sport universitario (FISU). Proprio Torino ospitò la prima edizione dei Giochi universitari internazionali, diventando un punto di riferimento per lo sviluppo dello sport universitario nel mondo.

La cerimonia dell’8 ottobre ha così unito la memoria delle origini alla nuova edizione invernale, sottolineando il ruolo dello sport come occasione di incontro tra università, culture e Paesi diversi. La Fiaccola rappresenta infatti valori come amicizia, rispetto, partecipazione e dialogo internazionale.

L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese (CUS Torino) in collaborazione con la FISU ed è stata inserita nel calendario ufficiale degli eventi di avvicinamento alla Winter Universiade 2027.

Dalla Galleria dei Re del Museo Egizio ai Murazzi del Po

Dopo la cerimonia nel cortile del Rettorato, la Fiaccola ha attraversato alcuni luoghi simbolo della città. Il percorso ha toccato la suggestiva Galleria dei Re del Museo Egizio, i Murazzi del Po e il Castello del Valentino, sede storica del Politecnico di Torino.

Proprio al Castello del Valentino si è svolto il passaggio di testimone alla delegazione cinese, che accompagnerà idealmente la Fiamma nel suo viaggio verso Changchun.

Tra i tedofori figuravano la rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi, la prorettrice del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis e il presidente della FISU Leonz Eder.

A portare la Fiaccola sono stati anche alcuni atleti e studenti universitari, tra cui il campione europeo di canottaggio Tito Christoforakis, il campione mondiale universitario Simone Pappalepore e il campione italiano di lotta libera Martino Piliero, tutti studenti dell’Università di Torino coinvolti nel progetto AGON.

Hanno partecipato inoltre il cestista Matteo Francione, studente di Informatica all’Università di Torino, e il canottiere Carlo Alberto Strazzulla, studente di Ingegneria meccanica al Politecnico. Presenti anche l’atleta cinese del settore tennistavolo del CUS Torino Shurui Chen e una delegazione di studenti cinesi.

Le istituzioni italiane e cinesi alla cerimonia

L’appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dello sport universitario italiano e internazionale.

Oltre a Cristina Prandi, Elena Maria Baralis, Leonz Eder e al presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, erano presenti Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, e Carlotta Salerno, assessora all’Istruzione, alle Periferie e alle Politiche giovanili della Città di Torino.

Per il mondo dello sport universitario italiano ha partecipato Pompeo Leone, segretario generale di FederCUSI, in rappresentanza del presidente Antonio Dima.

La delegazione cinese comprendeva Gu Gang, sindaco di Changchun e vicesegretario del comitato municipale del Partito comunista cinese, Dongsheng Chen, vicepresidente e segretario generale di FOCUSS, Mingchun Sun, direttore generale del Dipartimento per l’educazione fisica, la salute e le arti del Ministero dell’Istruzione cinese, e Zheng Dong Li, viceconsole della Repubblica popolare cinese.

Con l’accensione della Fiaccola, Torino ha rinnovato il proprio legame con la storia dell’Universiade e il suo ruolo nella promozione dello sport universitario internazionale. La Fiamma è ora diretta verso la Cina, dove a gennaio 2027 accompagnerà le competizioni e l’incontro tra giovani atleti provenienti da tutto il mondo.

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