Corteo Pro Pal a Torino: momenti di tensione in piazza Castello, poi la marcia prosegue

TORINO – Oltre quattromila persone si stanno muovendo a Torino nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, per la mobilitazione regionale a sostegno della Palestina promossa dal coordinamento Torino per Gaza e da numerose realtà della comunità palestinese in Italia. L’iniziativa, organizzata sotto lo slogan «La fine del genocidio», vede la partecipazione di decine di sigle studentesche, sindacali e associative da diverse aree del Piemonte, con la richiesta principale di un cessate il fuoco immediato, lo sblocco degli aiuti umanitari nella Striscia e il ritiro dell’esercito israeliano.

L’avvio dai Giardini Reali

I primi momenti di tensione si sono verificati nelle battute iniziali. La Questura aveva designato come punto di partenza il tratto di viale Primo Maggio adiacente ai Giardini Reali, mentre i promotori avevano dato appuntamento direttamente in piazza Castello. Intorno alle 14:30 la testa del corteo ha premuto contro lo sbarramento delle forze dell’ordine a ridosso della piazza: ci sono stati contatti, spinte e alcune cariche di alleggerimento con l’uso dei manganelli per contenere la spinta.

La situazione è poi rientrata quando un migliaio di manifestanti è stato fatto transitare parzialmente sotto i portici vicino al Teatro Regio, consentendo al serpentone di ricompattarsi e proseguire la marcia in modo pacifico tra canti e slogan.

In vista dell’evento, la Prefettura di Torino aveva emanato un’ordinanza per vietare l’asporto e il consumo in strada di bevande in vetro e lattina, oltre al divieto di detenzione di oggetti atti a travisare il volto, caschi e materiale pirotecnico.

Il caso del dibattito al Campus Einaudi

Alla mobilitazione hanno aderito comitati locali da Novara a Ivrea, i sindacati di base Si Cobas, USB e Cub, oltre a movimenti studenteschi, forze politiche e ambienti dell’area antagonista cittadina, su cui l’attenzione investigativa resta alta all’indomani della richiesta di 19 misure cautelari da parte della Procura per gli scontri dello scorso gennaio legati allo sgombero di Askatasuna.

Parallelamente alla piazza, la vigilia era stata accompagnata dalle precisazioni della rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, in merito a un incontro promosso al Campus Luigi Einaudi sul tema del conflitto in Medio Oriente: l’ateneo ha specificato che l’iniziativa non era autorizzata né organizzata dall’università.

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