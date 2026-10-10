Oltre 17mila pastiglie di oppioidi nei bagagli: una donna fermata dalla Polizia al terminal bus di Torino

TORINO – Un carico di oltre 17mila compresse a base di principi attivi oppioidi con forte effetto narcotizzante è stato intercettato e sequestrato dalla Polizia di Stato a Torino. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile nell’ambito dei controlli ordinari mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti lungo le linee di autobus a lunga percorrenza che transitano al terminal bus di corso Vittorio Emanuele II.

La dinamica

L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’atteggiamento nervoso di una passeggera di 44 anni a bordo di un mezzo di linea. Sebbene la donna avesse dichiarato di viaggiare con una sola borsa, i riscontri incrociati sulle ricevute e sui talloncini di viaggio hanno consentito ai poliziotti di individuare altri colli presenti nel vano bagagli a lei direttamente riconducibili.

La successiva perquisizione ha portato alla luce 17.248 compresse sigillate in blister, insieme a documenti di viaggio e a un telefono cellulare utili a ricostruire i recenti spostamenti internazionali attraverso cui il quantitativo era stato introdotto sul territorio nazionale. Dopo la convalida del fermo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, l’autorità giudiziaria ha disposto per la 44enne la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Torino, unita all’obbligo di presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria.

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