15enne seviziato ad Halloween nel 2025, la procura dei minori di Torino impugna l’assoluzione dei due imputati

TORINO – A metà luglio erano stati assolti i due adolescenti accusati di aver seviziato un coetaneo a Torino, nella notte di Halloween dell’anno scorso. Ora, la procura dei minori di Torino fa appello, e chiede alla Corte di riformulare la sentenza di assoluzione. I due imputati – di 14 e 15 anni – erano accusati di avere vessato per oltre dodici ore la vittima, che presenta deficit intellettivi e psichici.

Aveva partecipato ai soprusi anche una terza persona, una ragazzina, che aveva invece ammesso e chiesto la messa alla prova.

Secondo i giudici di primo grado, si sarebbe trattato di una serata di scherzi pesanti priva di rilevanza penale. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, nell’appello le pm ripercorrono ogni azione subita nella casa della “festa” dalla vittima, ravvisando la sussistenza dei reati di violenza privata, sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo.

Per la procura dei minori, mancherebbero i necessari presupposti reciprocità, consenso ed equivalenza tra i ragazzi coinvolti per poter parlare di una semplice serata goliardica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese