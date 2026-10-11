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CronacaTorino

Non ce l’ha fatta la 17enne ricoverata in ospedale dopo l’incidente a Pragelato

L’auto su cui viaggiava insieme agli amici è finita fuori strada autonomamente. Il gruppo tornava da serata in discoteca
Marco Lovisolo

Pubblicato

8 secondi fa

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L'ospedale di Pinerolo dove è avvenuto il decesso
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PRAGELATO – Non ce l’ha fatta la ragazza di 17 anni che era rimasta gravemente ferita nello scontro stradale avvenuto questa notte a Pragelato (TO).

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto su cui viaggiavano lei e gli altri quattro ragazzi sarebbe finita fuori strada in modo autonomo in una curva; i carabinieri comunque stanno ancora indagando sulla dinamica dell’accaduto, ma non ci sono tracce di altri veicoli coinvolti. La 17enne, rianimata sul posto, è morta poco dopo essere stata trasportata in ospedale. La vittima è Alice Moriena, di San Secondo di Pinerolo.

L’altro ferito grave, un 27enne, è stato stabilizzato dopo aver subito un trauma cranico e la frattura di un braccio e portato in ospedale a Pinerolo. Gli altri giovani hanno riportato lievi lesioni.

Il gruppo tornava in prima mattinata da una serata in discoteca.

In ospedale, ad assistere i giovani e i loro familiari, è stato attivato il servizio di supporto psicologico dell’Asl, e si è recato il sacerdote della parrocchia di San Lazzaro, don Davide.

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