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CronacaTorino

Scontro stradale a Pragelato, cinque giovani feriti. Due sono in gravi condizioni

La più grave è una giovane di 17 anni. L’allarme è scattato poco prima delle 6
Marco Lovisolo

Pubblicato

9 secondi fa

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118
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PRAGELATO – Cinque giovani feriti, di cui due gravi, in uno scontro stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 6 lungo la strada provinciale del Colle di Sestriere, a Pragelato (TO). Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari di Azienda Zero 118 con tre ambulanze. I ragazzi sono stati trasportati tempestivamente al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo.

Per approfondire:

La più grave è una ragazza di 17 anni. Rianimata a lungo sul posto dal personale medico, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso. Grave anche un secondo passeggero, un ragazzo di 27 anni, che ha riportato un trauma cranico e la frattura di un braccio: anch’egli è stato stabilizzato dalle équipe sanitarie e trasferito in ospedale in codice rosso.

Gli altri tre ragazzi coinvolti nello scontro hanno riportato lesioni di lieve entità. È stato attivato il servizio di supporto psicologico, che ha raggiunto i giovani e i loro familiari direttamente in struttura ospedaliera.

Rimane ancora da chiarire la dinamica dell’impatto.

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