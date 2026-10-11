CronacaTorino
Aggredisce il medico che lo visita, arrestato un 36enne all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino
L’uomo è indagato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza
TORINO – È stato arrestato dalla Polizia un 36enne colpevole di aver aggredito un medico e oss all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi.
Gli agenti sono intervenuti al pronto soccorso del nosocomio dopo una segnalazione: il 36enne stava effettuando la visita in ambulatorio quando ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando e aggredendo il medico. Al termine degli accertamenti l’uomo, in evidente stato psicofisico alterato riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’uomo è indagato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.
Nei confronti del 36enne il Questore di Torino ha emesso un avviso orale con prescrizioni.
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