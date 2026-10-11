Il biellese Vittorio Francesco Viola posto dal Papa alla guida della Basilica di San Pietro

BIELLA – Papa Leone XIV ha nominato ieri, 11 ottobre, monsignor Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro, vicario generale per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.

Monsignor Viola, 61 anni, biellese, è vescovo emerito della Diocesi di Tortona (AL), sul cui soglio episcopale è stato seduto dal 2014 al 2021. Da allora è segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. A ricoprire il suo precedente incarico di segretario del Dicastero sarà l’attuale sottosegretario monsignor Aurelio García Marcías.

Il vescovo di Tortona mons. Guido Marini e vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, a nome delle rispettive Diocesi, hanno espresso le loro felicitazioni e preghiere per la nomina.

Nel ruolo di arciprete di San Pietro, Viola diventa il massimo responsabile dell’attività culturale e pastorale della basilica, in qualità di vicario generale del papa si occuperà della cura spirituale dei fedeli che risiedono nello Stato della Città del Vaticano, e come presidente della Fabbrica di San Pietro guiderà l’ente omonimo creato appositamente per la gestione della conservazione, della manutenzione e della fruizione della basilica.

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