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Il biellese Vittorio Francesco Viola posto dal Papa alla guida della Basilica di San Pietro
Vescovo emerito di Tortona, era da cinque anni segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
BIELLA – Papa Leone XIV ha nominato ieri, 11 ottobre, monsignor Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro, vicario generale per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.
Monsignor Viola, 61 anni, biellese, è vescovo emerito della Diocesi di Tortona (AL), sul cui soglio episcopale è stato seduto dal 2014 al 2021. Da allora è segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. A ricoprire il suo precedente incarico di segretario del Dicastero sarà l’attuale sottosegretario monsignor Aurelio García Marcías.
Il vescovo di Tortona mons. Guido Marini e vescovo di Biella, monsignor Roberto Farinella, a nome delle rispettive Diocesi, hanno espresso le loro felicitazioni e preghiere per la nomina.
Nel ruolo di arciprete di San Pietro, Viola diventa il massimo responsabile dell’attività culturale e pastorale della basilica, in qualità di vicario generale del papa si occuperà della cura spirituale dei fedeli che risiedono nello Stato della Città del Vaticano, e come presidente della Fabbrica di San Pietro guiderà l’ente omonimo creato appositamente per la gestione della conservazione, della manutenzione e della fruizione della basilica.
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