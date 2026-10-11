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Tempesta geomagnetica in corso, nella notte visibile arco aurorale anche in Piemonte

Arco rosso visibile nei cieli più facilmente sulle Alpi ma anche in pianura, come ad Asti
Marco Lovisolo

Pubblicato

12 secondi fa

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L'arco rosso aurorale nella zona del piccolo Cervino, in Svizzera molto vicino al confine con l'Italia - foto da pagina facebook Andrea Vuolo - Meteo in piemonte
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PIEMONTE – Nella serata di ieri, 10 ottobre, una forte tempesta geomagnetica di classe G3 ha reso osservabile nel Nord Italia, Piemonte compreso, un modesto evento aurorale. Si è manifestato con un leggero arco rosso, maggiormente individuabile in zone alpine.

Per approfondire:

Nelle foto ecco l’arco rosso aurorale immortalato rispettivamente da Asti, dal piccolo Cervino e dal Plateau Rosà, dalla pagina del meteorologo Andrea Vuolo.

Come si genera una tempesta geomagnetica?

La tempesta geomagnetica si origina quando si verifica una CME (Coronal Mass Ejection), ovvero un’enorme nube di plasma e campi magnetici che il Sole espelle nello spazio. Quando una CME è diretta verso la Terra, può interagire con il campo magnetico terrestre e generare la tempesta.

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