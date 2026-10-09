Rapina con un coltello in un ufficio postale di Grugliasco: arrestati un uomo e una donna

GRUGLIASCO – Sono stati arrestati un uomo di 37 anni e una donna di 41, accusati di aver rapinato l’ufficio postale di via San Rocco, a Grugliasco. La Polizia di Stato li ha bloccati poco dopo il colpo, recuperando l’intera somma rubata: 1.215 euro.

Gli investigatori della Squadra Mobile stavano già seguendo gli spostamenti dell’uomo. Quel giorno lo hanno visto salire su un’auto guidata dalla donna e dirigersi verso Grugliasco. Poco dopo, il 37enne è entrato nell’ufficio postale con gli occhiali da sole e il colletto del giubbotto alzato per nascondere parzialmente il volto.

Una volta all’interno, ha estratto un coltello da cucina e ha minacciato i dipendenti, intimando loro di consegnargli il denaro contenuto nelle casse. Presi i soldi, è uscito ed è fuggito a piedi verso l’auto che lo aspettava poco distante, con il motore acceso.

Gli agenti sono intervenuti prima che i due riuscissero ad allontanarsi, bloccando la vettura in piazzale Manfredo Manferdini. Durante la perquisizione hanno trovato i 1.215 euro nascosti nella giacca dell’uomo. Il denaro è stato poi restituito alla direttrice dell’ufficio postale.

Nell’auto sono stati inoltre sequestrati diversi oggetti, tra cui due coltelli da cucina, un apribottiglie multiuso, una piccola lama seghettata e gli occhiali da sole utilizzati durante la rapina.

Gli accertamenti hanno infine permesso di scoprire che l’auto usata dai due era stata rubata a Torino il 15 settembre scorso.

Al termine delle operazioni, entrambi sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, accompagnati al carcere Lorusso e Cutugno.

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