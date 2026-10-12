SportTorino
Bragança e Kulenovic regalano la vittoria al Toro con l’Udinese
Toro batte Udinese 2-1
TORINO – Un buon Toro batte l’Udinese nel posticipo di campionato. Il Toro ha pressato alto per tutto il primo tempo, trovando il vantaggio con Bragança su azione di corner e palo di Che Adams. Il pari dell’Udinese arriva sul finale con Ekkelenkamp, bravo a infilare Perri e trovare l’angolino basso.
Nella ripresa i granata alzano il ritmo e trovano il vantaggio decisivo al 66′ con Kulenovic, che sfrutta un erroraccio della difesa udinese. Gli ultimi minuti vedono i friulani riversarsi in avanti nel tentativo di trovare il pareggio, ma il 2-1 non si sblocca più.
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