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CronacaTorino

Chieri, chiama il 112 dopo dodici ore di violenze: il compagno arrestato per tortura

Sulla base della testimonianza della donna e degli elementi raccolti nell’abitazione, i carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tortura

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7 secondi fa

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Di Grendelkhan - 27 Agosto 2004., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81878
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CHIERI – È riuscita a chiamare il 112 dopo dodici ore di violenze, chiedendo aiuto e raccontando di essere stata picchiata, immobilizzata e sottoposta a ripetute aggressioni da parte del compagno. La donna è stata soccorsa il 3 ottobre e trasportata in ambulanza all’ospedale di Chieri, dove è arrivata con fascette di plastica ancora strette alle caviglie e numerose lesioni sul corpo.

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Ai sanitari ha raccontato che tutto era iniziato come una pratica sessuale concordata con il partner, nell’ambito del cosiddetto BDSM. Durante il rapporto, però, l’uomo avrebbe iniziato a compiere atti sempre più violenti, andando oltre quanto stabilito inizialmente. La donna ha riferito di essersi opposta e di aver revocato il proprio consenso, ma le violenze sarebbero proseguite.

La testimonianza della donna

Secondo la testimonianza della donna, per ore sarebbe stata colpita con un taser artigianale e una pistola ad aria compressa, oltre ad aver subito percosse e tentativi di strangolamento. Sarebbe stata anche immobilizzata con fascette di plastica strette ai polsi e alle caviglie.

All’arrivo in ospedale, i medici hanno riscontrato lesioni diffuse, segni di strangolamento al collo e un trauma al volto. I sanitari hanno quindi avvisato i carabinieri della Compagnia di Chieri, che hanno raccolto il racconto della donna e avviato gli accertamenti.

L’intervento dei carabinieri

I militari si sono recati nell’abitazione della coppia, dove hanno trovato il compagno intento a riordinare le stanze. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo appariva sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e avrebbe dichiarato che anche la donna ne aveva fatto uso.

La casa era in disordine, con segni ritenuti compatibili con una colluttazione. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato uno strumento artigianale fissato alla parete, che l’uomo avrebbe ammesso di aver utilizzato per tenere la compagna sospesa per i polsi.

Sono stati inoltre rinvenuti un dispositivo elettrico ricavato modificando una racchetta antizanzare, una pistola a gas con numerosi proiettili e diversi oggetti utilizzati per pratiche sessuali estreme, tra cui strumenti con punte e catene metalliche.

Sulla base della testimonianza della donna e degli elementi raccolti nell’abitazione, i carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tortura.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

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