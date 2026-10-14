Venaus, cade dal ponte sul Cenischia: uomo muore alle Molinette

VENAUS – Nella tarda serata di martedì 13 ottobre 2026 a Venaus, in Valle di Susa, un uomo sulla cinquantina è caduto dal ponte sul fiume Cenischia, lungo la strada provinciale 212. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, è morto nella notte a causa delle gravi lesioni riportate.

L’allarme è scattato nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Susa e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure all’uomo.

Le condizioni sono apparse subito disperate per il politrauma riportato nella caduta. Per consentire un trasferimento rapido in ospedale, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il cinquantenne circa alle Molinette di Torino. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è morto durante la notte.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Susa. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, gli investigatori non avrebbero dubbi sulla natura volontaria del gesto.

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