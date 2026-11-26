CUNEO – La circolazione ferroviaria è sospesa tra Ventimiglia e Breil sur Roya dopo che un treno diretto a Limone Piemonte ha urtato un masso nei pressi di Airole. Chi viaggia tra il Cuneese e la Riviera non può percorrere in treno l’intera linea.

Nell’avviso sulla sospensione tra Ventimiglia e Breil, Rete Ferroviaria Italiana indica che la circolazione è ferma dalle 6 per danni provocati dal maltempo e che l’offerta ferroviaria è stata riprogrammata. Trenitalia segnala possibili cancellazioni parziali e totali dei regionali.

L’incidente ad Airole

Nel pomeriggio del 25 novembre, il regionale 22958, partito da Ventimiglia e diretto a Limone, ha colpito un masso caduto sui binari ed è parzialmente sviato. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, non ci sono stati feriti e i passeggeri sono stati accompagnati a destinazione in taxi.

La sospensione consente il recupero del convoglio e le verifiche sull’infrastruttura. Possibile ripresa prevista per venerdì 27 novembre, dopo i rilievi e gli interventi di ripristino.

Tra Cuneo e Limone i bus per lavori separati

Sulla parte piemontese della linea sono in corso lavori distinti dall’incidente. Dal 2 novembre al 5 dicembre, il programma di Trenitalia per Cuneo-Limone prevede la cancellazione tra le due località dei regionali delle relazioni Fossano-Limone e Cuneo-Limone/Ventimiglia, con un servizio sostitutivo in autobus.

Le fermate previste sono a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone. Gli orari dei bus possono variare in base al traffico stradale e a bordo non è ammesso il trasporto di biciclette.

Per il tratto Ventimiglia-Breil, i viaggiatori possono controllare cancellazioni e disponibilità di eventuali alternative nelle informazioni sulla circolazione di Trenitalia prima della partenza.

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