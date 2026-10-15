Occupazioni studentesche e scuole danneggiate a Torino: identificati 27 giovani

TORINO – Prosegue l’ondata di occupazioni e proteste nelle scuole e nei licei di Torino. La situazione in alcuni istituti della città è però divenuta critica.

Circa trenta persone, nella giornata di ieri, hanno occupato l’istituto Peano di Torino. Secondo quanto riferito, la situazione all’interno della scuola sarebbe progressivamente peggiorata, con danni agli ambienti e alle attrezzature e possibili rischi per la sicurezza.

La maggior parte delle persone presenti, infatti, non sarebbe stata composta da studenti dell’istituto, ma da giovani esterni entrati nell’edificio e rimasti al suo interno. Gli occupanti avrebbero bloccato gli ingressi, impedendo a docenti e personale scolastico di accedere alla scuola.

Nel corso dell’occupazione si sarebbero quindi verificati numerosi danneggiamenti. Diversi locali sarebbero stati allagati, comprese alcune aree in cui sono presenti prese elettriche, con il conseguente rischio di cortocircuiti. Alcuni estintori sono stati svuotati all’interno dell’edifici, nei corridoi e in palestra.

Stessa sorte, nella mattinata di oggi, nell’istituto alberghiero Colombatto di Torino. Qui si sono fronteggiati studenti favorevoli e contrari all’occupazione della scuola e sino sono registrati insulti, spintoni, lancio di petardi e, secondo alcune testimonianze, anche calci e pugni.

Secondo il racconto di un rappresentante degli studenti contrari alla protesta, questa mattina un gruppo di giovani, alcuni con il volto coperto, avrebbe cercato nuovamente di entrare nell’edificio.

27 giovani identificati

Sono al momento 27 i giovani identificati questa mattina a Torino dalla polizia e dai carabinieri durante gli interventi legati alle occupazioni studentesche.

Sette ragazzi, alcuni dei quali con il volto coperto, sono stati poi identificati mentre cercavano di entrare con la forza nella scuola. Nell’edificio sono stati danneggiati il cancello carraio e alcune vetrate.

Un altro tentativo di ingresso, riporta Ansa, è stato impedito dalle forze dell’ordine in un istituto della zona nordovest della città, dove circa un centinaio di giovani ha cercato di entrare. Secondo le prime informazioni, non apparterrebbero alla scuola. Una ventina di ragazzi è stata identificata all’esterno dell’istituto e nelle zone vicine.

Gli interventi rientrano nelle attività coordinate di polizia e carabinieri dopo i danneggiamenti registrati negli ultimi giorni in diversi istituti torinesi e le segnalazioni della presenza di persone con il volto coperto nei pressi delle scuole.

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