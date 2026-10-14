Occupato il Peano di Torino: aule devastate e estintori svuotati, aggredita la preside

TORINO – Circa trenta persone hanno occupato nella giornata di oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, l’istituto Peano di Torino. La protesta è ancora in corso e, secondo quanto riferito, la situazione all’interno della scuola sarebbe progressivamente peggiorata, con danni agli ambienti e alle attrezzature e possibili rischi per la sicurezza.

Stando alle informazioni raccolte, la maggior parte delle persone presenti non sarebbe composta da studenti dell’istituto, ma da giovani esterni entrati nell’edificio e rimasti al suo interno. Gli occupanti avrebbero bloccato gli ingressi, impedendo a docenti e personale scolastico di accedere alla scuola.

Aule danneggiate e locali allagati

Nel corso dell’occupazione si sarebbero verificati numerosi danneggiamenti. Diversi locali sarebbero stati allagati, comprese alcune aree in cui sono presenti prese elettriche, con il conseguente rischio di cortocircuiti. Diversi estintori sono stati svuotati all’interno dell’edifici, nei corridoi e in palestra.

Le aule sarebbero state pesantemente danneggiate: alcune lavagne interattive multimediali (LIM) sarebbero state rotte, mentre diversi computer sarebbero stati danneggiati e altri portati via. Anche altre attrezzature scolastiche sarebbero state distrutte.

Sedie, verifiche e fogli sarebbero stati sparsi nei locali, mentre diversi vetri sarebbero andati in frantumi. Alcune sedie sarebbero state anche gettate dalle finestre, creando un potenziale pericolo per le persone presenti all’esterno dell’edificio.

Da verificare le notizie sull’aggressione alla dirigente scolastica

Tra le informazioni che richiedono ulteriori verifiche c’è anche quella relativa a una presunta aggressione ai danni della preside. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la dirigente sarebbe stata presa a calci da alcuni degli occupanti durante le fasi della protesta.

L’episodio non è al momento confermato. Non sono disponibili informazioni sulle condizioni della dirigente né elementi che consentano di identificare i presunti responsabili.

L’occupazione è tuttora in corso e non è ancora possibile quantificare l’entità complessiva dei danni. La situazione resta in evoluzione e sarà necessario attendere ulteriori informazioni per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’istituto Peano.

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