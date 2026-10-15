Torino, svezzamento e sicurezza a tavola: due incontri gratuiti per i genitori

TORINO – Due incontri dedicati allo svezzamento, all’alimentazione dei bambini e alla prevenzione del soffocamento. A organizzarli è il Dipartimento Materno Infantile dell’Asl Città di Torino, che venerdì 16 ottobre propone un workshop pratico rivolto ai genitori, con appuntamenti in due diverse zone della città.

L’obiettivo è aiutare le famiglie ad accompagnare i bambini nelle prime fasi dell’alimentazione, offrendo consigli su come introdurre nuovi cibi, scegliere le consistenze più adatte e favorire l’autonomia durante i pasti.

Agli incontri parteciperanno logopedisti, dietisti, infermieri dei consultori e pediatri, che affronteranno diversi aspetti dello sviluppo alimentare.

Con la logopedista si parlerà di come riconoscere i segnali che indicano quando un bambino è pronto ad assaggiare nuovi alimenti, di come favorire lo sviluppo della masticazione e di quali bicchieri utilizzare nelle diverse fasi della crescita.

La dietista fornirà invece indicazioni sull’introduzione dei primi alimenti, sulla scelta delle consistenze e sulle strategie per affrontare lo svezzamento rispettando i tempi di ogni bambino.

Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza a tavola e alla prevenzione del soffocamento. Infermieri e pediatri spiegheranno come tagliare correttamente gli alimenti, riconoscere le situazioni di rischio e intervenire attraverso le manovre di disostruzione delle vie aeree.

Gli incontri si terranno venerdì 16 ottobre in due sedi:

Dalle 9.30 alle 11: Centro Pedagogico, corso Francia 285.

Dalle 13.30 alle 15: Centro Civico della Circoscrizione 2, strada Comunale di Mirafiori 7.

L’iniziativa punta a fornire ai genitori strumenti pratici per affrontare con maggiore consapevolezza le diverse tappe dell’alimentazione infantile, rendendo il momento del pasto più sicuro e sereno.

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