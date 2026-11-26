TORINO – Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato, nel quartiere Cenisia, per rapina aggravata.

Il tempestivo intervento dalla Volante del commissariato di P.S. San Donato ha consentito di intercettare il 52enne che, dopo aver rapinato una donna, era fuggito in direzione via Monginevro.

La rapina

La donna, mentre rincasava e saliva la prima rampa di scale, ha avvertito alle sue spalle la presenza dell’uomo che, dopo averla spinta e bloccata, le ha sottratto il portafogli dalla borsa per poi darsi alla fuga a bordo di una bicicletta.

Le ricerche eseguite nell’area hanno permesso ai poliziotti di intercettare in via Cavalli un uomo corrispondente alle descrizioni ricevute, fermato poi in corso Inghilterra. Sottoposto a controllo il soggetto è stato trovato in possesso del portafogli asportato e del suo contenuto: una carta di credito e 80 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato e condotto su disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere Lorusso e Cutugno.

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