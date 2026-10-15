Violenza sessuale su una 18enne, le porta via anche il cellulare: arrestato un giovane a Torino

TORINO –È stato portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in attesa della convalida del fermo, il giovane di 23 anni arrestato dai carabinieri e accusato di violenza sessuale e rapina aggravata ai danni di una ragazza di 18 anni.

La violenza e la rapina

Si è svolto tutto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Aurora, a Torino. Come ricostruiscono i militari dell’Arma, i due giovani si erano conosciuti quella sera stessa. In seguito, dopo un approccio troppo insistente del 23enne, la ragazza ha manifestato la volontà che si fermassero le avance del giovane.

Questi, però, non ha preso bene il “no” della 18enne così l’avrebbe aggredita, stringendole il collo con le mani fino a farle perdere conoscenza per alcuni minuti. Le ha rubato quindi il cellulare e la carta d’identità e poi è fuggito.

Sul luogo sono giunti i poliziotti del commissariato Dora Vanchiglia che hanno raccolto la testimonianza della 18enne e avviato le indagini.

Nel pomeriggio di domenica, grazie alla localizzazione del telefono che il 23enne aveva rubato alla vittima, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha rintracciato l’aggressore seduto su una panchina in via Pallanza, nel quartiere Vanchiglia. Durante la perquisizione i militari hanno trovato nella tasca del giubbotto gli oggetti sottratti alla giovane.

I militari hanno quindi proceduto all’arresto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese