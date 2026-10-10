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CronacaTorino

Palpeggia due ragazze su una panchina e tenta di baciarle: 44enne arrestato per violenza sessuale a Pinerolo

I fatti sono avvenuti nel centro città, provvidenziale l’intervento di due anziani che passeggiavano in zona
Chiara Scerba

Pubblicato

23 secondi fa

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PINEROLO – Si è avvicinato a due giovani neanche ventenni sedute su una panchina, le ha molestate con palpeggiamenti e tentativi di bacio, per poi invitarle con insistenza a seguirlo nella propria abitazione. Con la pesante accusa di violenza sessuale, un uomo di 44 anni residente nel Torinese è stato arrestato e condotto in carcere dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice su richiesta della Procura di Torino.

Per approfondire:

L’aggressione

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 20 settembre in piazza Roma, nel pieno centro di Pinerolo. Le due ragazze stavano conversando quando l’uomo le ha avvicinate, dando il via a un approccio fisico invasivo da cui le vittime faticavano a divincolarsi. A sventare conseguenze peggiori è stato l’intervento di una coppia di anziani a passeggio nella piazza, che, notata la scena e la palese difficoltà delle giovani, è intervenuta affrontando il molestatore e consentendo così alle due di allontanarsi e mettersi al sicuro.

Il 44enne era riuscito a dileguarsi pochi istanti prima del sopraggiungere di una pattuglia dell’Arma. I militari della stazione di Pinerolo, acquisite le descrizioni fornite dalle vittime e la testimonianza dei due anziani intervenuti, hanno avviato indagini serrate che hanno permesso di identificare rapidamente il responsabile e raccogliere i riscontri necessari a far scattare la misura restrittiva della custodia in carcere.

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