A Vercelli la protesta dei risicoltori per la crisi del settore agricolo

VERCELLI – Sono scesi in piazza a Vercelli i risicoltori, per chiedere la difesa del riso italiano e risposte concrete alla crisi che sta mettendo a repentaglio tutto il comparto agricolo del territorio. Il flash mod organizzato questa mattina davanti alla sede della Camera di Commercio, con la regia di Coldiretti Novara-Vco, vuole proprio essere un punto di partenza per ulteriori iniziative riguardanti l’agricoltura piemontese nel suo complesso. «Con questo flash mob abbiamo voluto dare il via ad una vera e propria mobilitazione permanente che coinvolgerà tutti comparti agricoli piemontesi, con Coldiretti Piemonte» spiega la sede locale di Coldiretti.

Le richieste di Coldiretti

Bersaglio principale della protesta di stamattina è stato il crollo dei prezzi del risone, ritenuti insufficienti, i costi di produzione divenuti insostenibili e il continuo aumento delle importazioni selvagge di riso straniero. Una combinazione letale che sta mettendo in ginocchio l’intero comparto risicolo.

Tre le richieste specifiche di Coldiretti presentate al vicepresidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte Paolo Carrà e al segretario generale Gianpiero Masera:

Definire i costi di produzione medi relativi alla coltivazione del riso;

farsi portavoce e sostenere la richiesta del mondo agricolo per addivenire a contratti di filiera/coltivazione, al fine di stabilizzare il settore in pochi anni a fronte di una vera e propria programmazione;

definire un contratto tipo che non sia solo in linea con la 198/21 per ciò che riguarda il pagamento, ma anche per quanto concerne il prezzo riconosciuto, un contratto che tenga quindi conto delle caratteristiche qualitative del prodotto, ma anche in termini di premialità e non solo in termini di decurtazione dal prezzo base come attualmente accade;

infine, Coldiretti ha chiesto una revisione dei principi che stabiliscono la rilevazione e le quotazioni del risone in fase di contrattazione della borsa merci.

Ai rappresentanti della Camera di Commercio, il compito di farsi portavoce di queste istanze. L’incontro tra le delegazioni è avvenuto dopo gli interventi del presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi, del direttore Domenico Pautasso e del presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino.

«Ridare dignità a un settore determinante per l’economia locale»

«La crisi che il settore risicolo sta attraversando, rischia di nuocere e lacerare in modo profondo il tessuto imprenditoriale del nostro territorio» – le parole di Tofi e Pautasso – «Coldiretti ha il dovere morale nei confronti del mondo agricolo e dell’intera società di intervenire affinché tutto ciò non accada. La risicoltura del nostro territorio rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, non possiamo e non dobbiamo permettere che un settore così considerevole rischi il tracollo. In questo momento storico così difficile per i nostri produttori, abbiamo l’esigenza di ridare dignità ad un settore determinante per l’economia locale, oppure saremmo destinati a scomparire e con esso interi comparti produttivi dell’indotto, provocando una vera e propria sciagura economico sociale».

La manifestazione arriva a poco più di un mese dal Festival Risò, dove i temi della difesa del prodotto made in Italy e del comparto agricolo sono stati al centro di alcuni incontri, acui aveva partecipato anche il presidente della Regione Alberto Cirio e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Stefano Lollobrigida.

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