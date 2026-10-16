Nell’ex piscina Sempione a Torino è stato trovato il cadavere di un uomo

TORINO – Tragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, 15 ottobre 2026, in via Gottardo, nell’ex piscina Sempione a Torino.

Qui è stato scoperto il cadavere di un uomo. Sul posto il personale sanitario e la polizia di Stato. Non vi sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. La vittima era probabilmente una delle tante persone in difficoltà che gravitano intorno a quell’area, spesso teatro di episodi di violenza e degrado.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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