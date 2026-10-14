Maxi-scontro sulla tangenziale nord di Torino: otto veicoli coinvolti, un ferito e lunghe code

TORINO – Otto veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 ottobre, sulla tangenziale nord di Torino, tra gli svincoli di corso Regina Margherita e Venaria Reale, in direzione Milano-Aosta.

Nello scontro stradale una persona è rimasta ferita in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, con alcune ambulanze. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maria Vittoria.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di corso Regina Margherita, gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, e gli ausiliari Itp per la gestione della viabilità.

Il tamponamento ha provocato lunghe code e pesanti rallentamenti sulla tangenziale nord, con disagi che si sono protratti fino alla prima serata. Le ripercussioni sul traffico hanno interessato anche la carreggiata opposta, dove numerosi automobilisti rallentavano per osservare quanto accaduto.

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