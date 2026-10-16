Seguici su

CronacaTorino

Grosso pitone indiano trovato in strada a Settimo: è gravemente disidratato, scattano le cure

La detenzione di animali esotici è soggetta a rigorose normative di legge, si cercano i proprietari

Chiara Scerba

Pubblicato

25 secondi fa

il

Fonte: Centro Animali Non Convenzionali di Torino
Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

SETTIMO TORINESE – Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre un grosso esemplare di pitone delle rocce indiano è stato avvistato e recuperato in strada all’altezza del civico 29 di via De Francisco, in una zona residenziale della cittadina dell’hinterland torinese.

Per approfondire:

L’animale, apparso fin dai primi istanti in condizioni critiche a causa di un marcato stato di deperimento e di una grave disidratazione dovuta alle temperature autunnali e all’assenza prolungata di cure adeguate, è stato prontamente messo in sicurezza e affidato agli specialisti del Canc (Centro Animali Non Convenzionali) di Grugliasco. Nella clinica veterinaria universitaria il rettile è attualmente ricoverato sotto stretta osservazione, sottoposto a terapie mirate per tentare di stabilizzarne il quadro clinico.

Parallelamente all’assistenza sanitaria, resta aperto il rebus sulla provenienza dell’esemplare esotico, la cui detenzione è soggetta a rigorose normative di legge. Le autorità competenti sono al lavoro per verificare se si sia trattato di una fuga accidentale da un terrario domestico o di un abbandono deliberato, in attesa che i legittimi proprietari si facciano avanti per chiarire le modalità di custodia del serpente.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *