Grosso pitone indiano trovato in strada a Settimo: è gravemente disidratato, scattano le cure

SETTIMO TORINESE – Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre un grosso esemplare di pitone delle rocce indiano è stato avvistato e recuperato in strada all’altezza del civico 29 di via De Francisco, in una zona residenziale della cittadina dell’hinterland torinese.

L’animale, apparso fin dai primi istanti in condizioni critiche a causa di un marcato stato di deperimento e di una grave disidratazione dovuta alle temperature autunnali e all’assenza prolungata di cure adeguate, è stato prontamente messo in sicurezza e affidato agli specialisti del Canc (Centro Animali Non Convenzionali) di Grugliasco. Nella clinica veterinaria universitaria il rettile è attualmente ricoverato sotto stretta osservazione, sottoposto a terapie mirate per tentare di stabilizzarne il quadro clinico.

Parallelamente all’assistenza sanitaria, resta aperto il rebus sulla provenienza dell’esemplare esotico, la cui detenzione è soggetta a rigorose normative di legge. Le autorità competenti sono al lavoro per verificare se si sia trattato di una fuga accidentale da un terrario domestico o di un abbandono deliberato, in attesa che i legittimi proprietari si facciano avanti per chiarire le modalità di custodia del serpente.

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