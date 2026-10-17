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Torino di nuovo in piazza, centinaia di persone contro il caro vita

Al centro delle proteste il prezzo del carburante e dei generi di prima necessità, le bollette e i prezzi nei supermercati
Gabriele Farina

Pubblicato

1 ora fa

il

Foto Ansa
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TORINO – Dopo le manifestazione di ieri degli studenti e per il clima centinaia di persone sono di nuovo scese in piazza a Torino questo pomeriggio per manifestare contro il caro vita.

Per approfondire:

Si contestano gli aumenti dei prezzi in ogni settore della vita quotidiana, mentre gli stipendi sono sempre fermi al palo. Da piazza Castello la manifestazione ha imboccato via Po e dovrebbe dirigersi alla rai di via Verdi.

Al centro delle proteste il prezzo del carburante e dei generi di prima necessità, le bollette e i prezzi nei supermercati. Cori e cartelli contro il governo.

Nel corteo hanno cercato di infiltrarsi alcuni gruppi di persone incappucciate a volto coperto, ma sono state respinte dai manifestanti.

La manifestazione è stata organizzata come apartititca e apolitica. Si sono aggiunti gruppi di studenti, attivisti dei centri sociali, dei sindacati di base e dei comitati antifascisti.

Aggiornamento ore 18

La manifestazione, o almeno una parte di essa, si è spostatata verso le vie dello shopping, imboccando via Roma, piazza San Carlo e arriv ando alla stazione di Porta Nuova. Molti negozi hanno chiuso le serrande, mentre un gruppo di giovani è entrato alla Feltrinelli di Porta Nuova, creando danni.

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