Torino di nuovo in piazza, centinaia di persone contro il caro vita

TORINO – Dopo le manifestazione di ieri degli studenti e per il clima centinaia di persone sono di nuovo scese in piazza a Torino questo pomeriggio per manifestare contro il caro vita.

Si contestano gli aumenti dei prezzi in ogni settore della vita quotidiana, mentre gli stipendi sono sempre fermi al palo. Da piazza Castello la manifestazione ha imboccato via Po e dovrebbe dirigersi alla rai di via Verdi.

Al centro delle proteste il prezzo del carburante e dei generi di prima necessità, le bollette e i prezzi nei supermercati. Cori e cartelli contro il governo.

Nel corteo hanno cercato di infiltrarsi alcuni gruppi di persone incappucciate a volto coperto, ma sono state respinte dai manifestanti.

La manifestazione è stata organizzata come apartititca e apolitica. Si sono aggiunti gruppi di studenti, attivisti dei centri sociali, dei sindacati di base e dei comitati antifascisti.

Aggiornamento ore 18

La manifestazione, o almeno una parte di essa, si è spostatata verso le vie dello shopping, imboccando via Roma, piazza San Carlo e arriv ando alla stazione di Porta Nuova. Molti negozi hanno chiuso le serrande, mentre un gruppo di giovani è entrato alla Feltrinelli di Porta Nuova, creando danni.

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