Fugge dai carabinieri per 24 chilometri: in auto aveva 425 chili di hashish

NICHELINO – Un carico di 425 chilogrammi di hashish nascosto in grossi borsoni, stipati nell’abitacolo e sui sedili posteriori di un crossover. È quanto hanno scoperto i carabinieri al termine di un inseguimento di 24 chilometri, iniziato a Nichelino e concluso nel quartiere Lucento di Torino. A finire in manette è stato un uomo di 33 anni, residente nel capoluogo piemontese, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è iniziato in via Scarrone, a Nichelino, dove i militari della locale Tenenza dei carabinieri erano impegnati in un posto di controllo. L’attenzione della pattuglia è stata attirata da un crossover che procedeva in modo sospetto. A bordo, il conducente trasportava numerosi borsoni, tanto voluminosi e pesanti da occupare anche i sedili posteriori e modificare visibilmente l’assetto della vettura.

Le manovre dell’automobilista e il peso del carico hanno insospettito i militari, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo.

La fuga da Nichelino fino al quartiere Lucento di Torino

Alla richiesta di fermarsi, però, il conducente ha accelerato bruscamente, tentando di sottrarsi al controllo e dirigendosi verso Torino.

È iniziato così un inseguimento durato 24 chilometri, durante il quale i carabinieri hanno richiesto il supporto di altre pattuglie per intercettare il veicolo in fuga. Il coordinamento tra gli equipaggi dell’Arma ha permesso di bloccare il crossover in corso Cincinnati, nel quartiere Lucento, nella zona nord della città e a poca distanza dall’uscita della tangenziale.

Una volta fermata l’auto, i militari hanno proceduto alla perquisizione del mezzo e dei bagagli trasportati.

Sequestrati 425 chili di hashish

All’interno dei borsoni e delle borse i carabinieri hanno trovato un quantitativo di hashish pari a 425 chilogrammi, quasi mezza tonnellata di droga.

Gli accertamenti sul conducente hanno inoltre fatto emergere precedenti specifici e il fatto che l’uomo si trovasse alla guida senza patente.

Per il trentatreenne è quindi scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle procedure, l’uomo è stato accompagnato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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