Torino, maxi sequestro di droga: 241 chili di stupefacenti, 85mila euro e cinque armi

TORINO – Un deposito di droga con circa 241 chili di sostanze stupefacenti, 85mila euro in contanti e cinque armi da fuoco. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato di Torino al termine di un’attività investigativa condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, che ha portato all’arresto di un uomo di 26 anni.

L’operazione ha permesso di sequestrare hashish, ketamina, cocaina e marijuana, oltre a munizioni, materiale per il confezionamento delle dosi e dieci dispositivi GPS magnetici.

L’indagine partita da un seminterrato

Gli investigatori erano arrivati a concentrare l’attenzione su un seminterrato all’interno di un condominio, ritenuto un possibile deposito di sostanze stupefacenti. Durante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato un’auto con a bordo il ventiseienne entrare nell’area e poi raggiungere un’autorimessa, utilizzando un telecomando elettronico per accedere.

Circa mezz’ora dopo, l’uomo è tornato nei pressi del condominio e ha incontrato un furgone rosso. Da qui ha scaricato una grande cassa di legno con l’aiuto di un transpallet manuale, trasportandola all’interno del seminterrato.

A quel punto gli agenti sono intervenuti per un controllo. Alla loro vista, il giovane ha tentato di scappare, opponendo poi una violenta resistenza, ma è stato bloccato.

Hashish nell’auto e nella cassa di legno

La perquisizione della cassa ha consentito di trovare tre sacchi di plastica contenenti complessivamente 45,3 chili lordi di hashish. Nell’auto utilizzata dal ventiseienne è stata inoltre rinvenuta una busta con altri 5,18 chili della stessa sostanza.

Le verifiche si sono poi estese a un garage situato a pochi metri dal luogo del fermo. Una delle chiavi trovate addosso al giovane ha permesso di aprire il locale, dove la Polizia ha sequestrato 67,35 chili di ketamina, 2,029 chili lordi di cocaina e 21,3 chili di marijuana.

Nel garage erano presenti anche circa 85mila euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga, un telefono cellulare e dieci dispositivi GPS magnetici.

Nell’autorimessa altre droghe e cinque armi

Gli accertamenti sono proseguiti nell’autorimessa raggiunta in precedenza dal ventiseienne. Il telecomando elettronico trovato in suo possesso ha consentito agli investigatori di accedere a un box, nel quale sono stati rinvenuti altri 22,827 chili di ketamina, 72,2 chili di hashish e 60 grammi di cocaina.

Nel locale erano custodite anche cinque armi da fuoco, oltre a un kit di conversione per pistola in carabina e diverse munizioni. Tra il materiale sequestrato figurano due fucili, un revolver e una pistola, risultati questi ultimi due provento di un furto in abitazione avvenuto a Soragna, in provincia di Parma, il 16 settembre 2026. È stata inoltre trovata un’altra pistola con un caricatore contenente dieci cartucce.

Il ventiseienne portato in carcere

Al termine dell’operazione, il ventiseienne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale e abusiva di armi o munizioni. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Nei confronti dell’indagato vale pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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