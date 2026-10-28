TORINO – Giovedì 29 ottobre si prospetta una giornata prevalentemente stabile a Torino, grazie alla presenza dell’alta pressione sul Piemonte. Le previsioni meteo indicano cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche possibile addensamento nelle ore serali. Non sono previste piogge e le temperature raggiungeranno una massima di 17°C, con una minima di 11°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.023 metri e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: schiarite e venti deboli da Nord-Nordovest

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da condizioni generalmente tranquille, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature intorno agli 11°C. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà stabile su Torino e nelle aree circostanti. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi attesi. La nuvolosità sarà limitata e le condizioni atmosferiche non mostrano elementi di criticità.

Pomeriggio: temperature fino a 17°C e tempo stabile

Nel corso del pomeriggio prevarranno le schiarite, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 17°C, mantenendo un clima relativamente mite nelle ore centrali della giornata. La ventilazione sarà debole da Est-Sudest. Il tempo resterà asciutto e non sono attese precipitazioni, mentre eventuali variazioni della copertura nuvolosa dovrebbero rimanere contenute.

Sera: possibili addensamenti, ma nessuna pioggia

In serata il cielo potrebbe presentare qualche addensamento nuvoloso in più rispetto al resto della giornata. Si tratterà di una variazione della nuvolosità che, secondo le indicazioni disponibili, non sarà accompagnata da precipitazioni. Le temperature tenderanno a diminuire dopo il tramonto, mentre il quadro meteorologico resterà complessivamente stabile. Nessuna allerta meteo è segnalata per giovedì 29 ottobre.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 30 ottobre: cielo variabile e più nuvoloso rispetto a giovedì;

cielo variabile e più nuvoloso rispetto a giovedì; Sabato 31 ottobre: prevalenza di condizioni poco nuvolose, con maggiori schiarite;

prevalenza di condizioni poco nuvolose, con maggiori schiarite; Domenica 1° novembre: nuvolosità variabile, con alternanza di nubi e schiarite.

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