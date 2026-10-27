TORINO – L’alta pressione garantirà una giornata di tempo stabile su Torino anche mercoledì 28 ottobre. Le previsioni meteo indicano cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, senza piogge attese. Le temperature oscilleranno tra una minima di 9°C e una massima di 16°C, mentre i venti saranno deboli da Sud-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà

Mattino: cielo poco nuvoloso e aria fresca

Nelle prime ore di mercoledì sono attese condizioni generalmente tranquille, con cielo sereno o poco nuvoloso e assenza di piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 9°C, rendendo l’inizio della giornata fresco, soprattutto nelle ore più vicine all’alba. I venti saranno deboli da Sud-Sudest. Non sono indicati fenomeni meteorologici significativi e il quadro resterà favorevole alla presenza di schiarite.

Pomeriggio: sole e massime fino a 16°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 16°C, offrendo condizioni relativamente miti nelle ore centrali rispetto ai valori registrati al mattino. Anche nel pomeriggio i venti resteranno deboli da Sud-Sudest. Non sono previste precipitazioni e non si delineano cambiamenti rilevanti nel quadro atmosferico.

Sera: condizioni stabili e temperature in diminuzione

In serata il cielo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso, con condizioni asciutte su Torino. Con la diminuzione del riscaldamento solare, le temperature tenderanno gradualmente a scendere, riportando un clima più fresco. La giornata si concluderà quindi senza fenomeni di rilievo e senza allerte meteo segnalate.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 29 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni ancora generalmente stabili;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni ancora generalmente stabili; Venerdì 30 ottobre: possibile alternanza tra nubi sparse e schiarite, in un contesto più variabile;

possibile alternanza tra nubi sparse e schiarite, in un contesto più variabile; Sabato 31 ottobre: nuvolosità irregolare e condizioni variabili, senza ulteriori dettagli previsionali disponibili.

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