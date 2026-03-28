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Vavassori-Bolelli campioni nel Masters 1000 di Miami: sconfitti in finale Heliovaara e Patten

Primo titolo Masters 1000 per il duo in carriera
Marco Lovisolo

Pubblicato

4 secondi fa

il

TORINO – Straordinario successo per la coppia Vavassori – Bolelli nel Miami Open. Primo titolo Masters 1000 in carriera: sconfitti in finale Heliovaara e Patten. Gli azzurri si sono imposti in maniera autoritaria, sbarazzandosi del duo avversario in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2, in poco più di un’ora di gioco. Si tratta anche di una rivincita per la coppia di tennisti italiani, che venivano da quattro sconfitte consecutive contro Heliovaara e Patten.

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