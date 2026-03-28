SportTorino
Vavassori-Bolelli campioni nel Masters 1000 di Miami: sconfitti in finale Heliovaara e Patten
Primo titolo Masters 1000 per il duo in carriera
TORINO – Straordinario successo per la coppia Vavassori – Bolelli nel Miami Open. Primo titolo Masters 1000 in carriera: sconfitti in finale Heliovaara e Patten. Gli azzurri si sono imposti in maniera autoritaria, sbarazzandosi del duo avversario in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2, in poco più di un’ora di gioco. Si tratta anche di una rivincita per la coppia di tennisti italiani, che venivano da quattro sconfitte consecutive contro Heliovaara e Patten.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Torino, traffico illecito di rifiuti: sequestrati due impianti, si indaga sulle bonifiche del cantiere del Parco della Salute
Cronaca3 giorni fa
Incendio alla Riserva Naturale della Vauda, forti raffiche di vento non placano le fiamme
Meteo3 giorni fa
Piemonte diviso tra fuoco e ghiaccio: incendi nel Canavese e grandine nel Novarese
Meteo2 giorni fa
Insiste il vento di foehn in Piemonte: raffiche fino a 172 km/h e temporali lampo
Cronaca3 giorni fa