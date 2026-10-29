Calcio femminile, Champions League: la Juve ne fa quattro a Vienna

TORINO – Le coppe europee tolgono, ma danno anche tanto. La Juventus Women torna questa sera da Vienna con una bella iniezione di fiducia dopo la sconfitta in campionato contro la Roma di sabato scorso. In Champions le zebre ottengono la seconda vittoria consecutiva (su tre giornate) in questa fase campionato: il 4 a 1 finale è deciso dalle reti di Pavan, Redondo, Sylla e Bartel.

L’avvio a Vienna è caratterizzato da ritmi prudenti e poche occasioni da gol. La Juventus prova a prendere l’iniziativa, ma l’Austria Vienna si difende con attenzione. Redondo e Pavan cercano di creare pericoli, senza riuscire inizialmente a trovare la giocata decisiva.

Il risultato si sblocca al 39’: Pavan riceve da Schatzer sulla trequarti, punta Wenninger e, una volta entrata in area, si sposta il pallone sul destro e disegna una conclusione a giro sul secondo palo.

Nella ripresa la Juventus prova a gestire il vantaggio e al 59’ trova l’episodio che cambia ulteriormente la partita. Carbonell finisce a terra nel contrasto con il portiere Pal e l’arbitro, dopo il controllo al VAR, assegna un calcio di rigore alle bianconere. Alba Redondo si presenta dal dischetto al 63’ e spiazza il portiere, firmando il 2-0. Gara riaperta momentaneamente dalle austriache un quarto d’ora dopo, con Cordes che stacca bene su un cross da corner, anticipa Sylla e insacca.

La risposta della Juventus è immediata. All’82’ una punizione di Schatzer mette in difficoltà Pal, che si lascia sfuggire il pallone: Sylla è pronta ad approfittarne e deposita in rete a porta vuota per il 3-1. Nel recupero, la Juve trova anche la quarta rete: Bartel con un bellissimo pallonetto dal limite dell’area batte Pal. Finisce così, 4-1: vittoria importante per morale e classifica.

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