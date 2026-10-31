Novi Ligure, truffa dello specchietto nel parcheggio di un supermercato: i Carabinieri intervengono e denunciano un uomo

NOVI LIGURE – Avrebbe accusato una cliente di aver danneggiato la carrozzeria della sua auto durante una manovra di parcheggio, pretendendo un risarcimento immediato in contanti. Ma la donna non ha ceduto alle pressioni e ha chiamato il 112, permettendo ai Carabinieri di intervenire e sventare la tentata truffa.

L’episodio è avvenuto a Novi Ligure, dove negli ultimi tempi diversi cittadini avevano segnalato anche attraverso i social network comportamenti sospetti nei parcheggi dei supermercati. Tra le situazioni raccontate, persone che avvicinano i clienti chiedendo denaro, talvolta in cambio dell’indicazione di un posto libero, e individui che sostengono, con atteggiamenti insistenti e aggressivi, di aver subito danni alle proprie vetture.

Le segnalazioni hanno spinto i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure a predisporre servizi mirati di controllo del territorio, proprio per contrastare questo tipo di condotte.

Durante uno di questi servizi è stata intercettata la tentata truffa ai danni della cliente. L’uomo l’aveva avvicinata sostenendo che una sua manovra di parcheggio avesse provocato un danno alla carrozzeria della propria automobile. Di fronte alle insistenze e alla richiesta di un pagamento immediato in contanti, la donna, pur intimorita, ha deciso di non assecondarlo e di contattare il numero di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata del soggetto.

La pattuglia dei Carabinieri è arrivata rapidamente sul posto e ha individuato l’uomo. Dopo gli accertamenti sulla dinamica dei fatti, i militari hanno confermato il tentativo di truffa e lo hanno identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e controllo avviata dai Carabinieri per contrastare le truffe e le richieste di denaro ingiustificate nei parcheggi dei supermercati.

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